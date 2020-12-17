Стражи порядка усиленно позаботятся о безопасности горожан во время новогодних праздников

Полиция обеспечит безопасность горожан в новогодние праздники. Фото: администрация Ростова

Глава ростовской администрации обсудил вопросы безопасности горожан на время новогодних праздников на заседании антитеррористической комиссии.

Он отметил, что в городе по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим множество запланированных массовых мероприятий переведены в режим онлайн. За 10 дней пройдет около 490 представлений, спектаклей, концертов и встреч. В праздничные дни ростовская полиция будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность горожан.

- Поставлена задача не допустить большого скопления покупателей в супермаркетах. Дано поручение привести в порядок установленные в торговых залах видеокамеры и усилить контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима,- пояснил Алексей Логвиненко.

Мониторить ситуацию будут представители управления торговли совместно с полицейскими.

Напомним, что с 1 декабря были усилены меры пожарной безопасности. Ведется особый контроль за продажей пиротехники и пресекаются случаи распространения контрафактной и некачественной продукции.

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Порядок проезда в настоящее время регулируют госавтоинспекторы.

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