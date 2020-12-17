Татьяна Котова нашла интересную причину поехать в Турцию

Татьяна Котова сфотографировалась перед вылетом. Фото: Instagram Татьяна Котова

Одна из самых известных блондинок из Ростовской области - певица Татьяна Котова поделилась своими планами на ближайшее время. Среди зимы красавица нашла интересную причину поехать в Турцию.

Решение не связано с отдыхом и выступленями. В разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Татьяна Котова решила прикупить тканей для одежды.

- Вот такая рабочая поездка, все как раньше, только вместо концертов на Мальдивских островах будут рулоны разных турецких тканей, - рассказала Татьяна Котова в Instagram.

Сейчас дончанка занимается бизнесом. Она пробует себя в создании домашней одежды, стоимость которой в среднем составляет около 20 тысяч рублей. Модели многим людям нравятся, но когда они узнают цену, то зачастую меняют решение о покупке.

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