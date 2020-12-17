В Ростове-на-Дону воришка стал миллионером

Подозреваемого задержали и заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице поймали серийного грабителя. Мужчина выбирал в качестве жертв владельцев коттеджей, которые только недавно отметили новоселье.

В полицию обратились трое потерпевших из Ростова-на-Дону и Батайска. Они рассказали, что кто-то залез к ним в дома и вынес вещи, деньги и дорогие ювелирные украшения. Только одна деталь объединяла потерпевших - все они проживали в новых частных домах.

В ходе расследования удалось задержать подозреваемого и установить, что все преступления происходили ночью. Злоумышленник проникал в жилища через окна. Мужчина забирал у хозяев исключительно ценности и деньги. Своими действиями злоумышленник незаконно получил около миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность 33-летний подозреваемого к четырем аналогичным преступлениям. Задержанный признался, что часть имущества он успел продать.

Сейчас в отношении мужчины возбуждены уголовные дела статье «Кража». Он заключен под стражу.

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