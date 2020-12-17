Превратил ручку в пистолет: в Ростове-на-Дону завели дело на изобретателя необычного оружия

Полицейские задержали ростовчанина со странным оружием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице талант к изобретательству вышел местному жителю боком. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, сотрудники патрульно-постовой службы решили досмотреть подозрительного мужчину.

Интуиция не подвела оперативников. В кармане брюк 24-летнего ранее судимого за наркотики дончанина обнаружили авторучку. Казалось бы, ничего криминального. Но при более детальном осмотре выяснилось, что это – пистолет. По предварительным данным, мужчина мог сделать его сам.

- Авторучка, переделанная под оружие, изъята. Этот предмет относится к категории огнестрельного оружия для эксцентричного боя. Изготовлено оно на базе устройства, предназначенного для подачи световых и звуковых сигналов, - рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

В отношении мужчины возбуждено у головное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Если суд признает вину ростовчанина, он может сесть в тюрьму на пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и гранты

Им грозит арест и крупный штраф

За халатное отношение к работе осудят сотрудников Таганрогской таможни. В отношении двоих служащих поста «Матвеев Курган» возбуждено уголовное дело.

Так, в ноябре 2019 года сотрудники во время контря пропустили через границу автомобиль ГАЗ-2411, владельцем которого был гражданин Украины. Его машина была оснащена газобаллонным оборудованием.