Донские врачи подключи к аппаратам ИВЛ 243 пациента с COVID-19

Медики фиксируют все новые случаи заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за последние сутки число людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, достигло 243 человека. Все эти пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизни людей. Врачи отмечают, что лечение больных зачастую осложнено сопутствующими заболеваниями, которые снижают иммунитет и жизнеспособность больных.

- За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 387 новых случае заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 46 225 человек, - отметили в правительстве Ростовской области.

Донские медики вылечили от коронавируса 37 142 заболевших, в том числе за последние сутки – 339 человек.

Стоит отметить, что многие люди переносят вирус в легкой форме, поэтому получают все необходимое лечение на дому. Бесплатные препараты им на дом доставляют волонтеры и медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пациент сбежал из ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

Зараженный коронавирусом мужчина самовольно покинул областную клиническую больницу (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.