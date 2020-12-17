Бойцы ММА из Ростова завоевали 9 медалей на престижном турнире

Ростовчане привезли две золотые медали. Фото: пресс-служба ажминистрации Ростова-на-Дону

Сразу девять медалей привезли из соседнего Краснодара донские бойцы ММА. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.

В престижном турнире KFL5 по смешанному боевому единоборству участвовали почти 300 спортсменов. Участники представляли 12 известных команд. Из Ростова в Краснодар приехали члены клубов "Стрела", "ПЕРЕСВЕТ" , "Гром”, R-1 и "Донцы". Донские участники вели борьбу в возрастных группах от 12 до 20 лет.

Копилка наград ростовчан пополнилась золотыми медалями Алигаджи Салимов в весе 77 кг и Алексея Капытова в возрастной группе 12-13 лет и весе 40 кг.

Две серебряные медали получили Джандар Узаиров в возрастной группе 16-17 лет, весовой категории - 84 кг и его родственник Павел Бандовкин, выступающий среди участников в весовой категории 70 кг.

Бронзовые медали заслужили ростовчане Дмитрий Вамуш, Мухаммад Аликадиев, Тимур Хамматов и Сергей Ференец.

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