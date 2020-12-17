Жительница Ростовской области лишилась двух миллионов рублей после разговора с мошенником

Злоумышленник представился банкиром, после чего со счета дончанки списали деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Новошахтинске, телефонная беседа обошлась женщине очень и очень дорого. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, местная жительница сообщила, что ей два дня поступали настойчивые звонки с нескольких номеров.

Когда она все-таки ответила на звонок, на том конце провода человек представился сотрудником одного из банков и сообщил заявительнице, что по ее банковской карте, якобы, происходят сомнительные финансовые операции. Дальше абонент рассказал, как обезопасить накопления. Для этого ей надо было перевести на специальный банковский счет все деньги с помощью терминала.

Дончанка выполнила требования, после чего с ее счета исчезли более двух миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области.

Если подозреваемый будет пойман, а его вина доказана, то злоумышленник может сесть в тюрьму на пять лет.

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В полиции возбудили уголовное дело

В полицию Зверево Ростовской области поступило заявление от местной жительницы о краже 245 тысяч рублей. Женщина поддалась на уговоры мошенника, действовавшего по популярной сейчас схеме.