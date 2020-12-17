Коронавирус унес жизни еще 28 жителей Ростовской области

Жители Ростовской области продолжают умирать из-за коронавируса. Фото: Архив КП

В четверг, 17 декабря, число смертей от коронавируса увеличилось еще на 28 человек в Ростовской области. Донские врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентов. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Общее число умерших с момента начала пандемии на Дону составило 1758 человек.

Из-за заражения коронавирусом за минувшие сутки умерили 13 женщин и 15 мужчин. Все они были в возрасте от 56 до 88 лет. Врачи отмечают, что лечение этих пациентов было осложнено хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и прочих систем.

Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 243 пациента.

Медики взяли под наблюдение 30205 человек. Все эти люди находятся на самоизоляции из-за подозрительных результатов лабораторного исследования, а также прямого контакта с заболевшими ковидом.

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