Предлагал права без экзамена: мошенника из Петербурга поймали в Ростовской области

Мужчина смошенничал на 400 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские задержали в Каменском районе Ростовской области 57-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают в мошенничестве.

Следователи считают, что работая в школе по обучению вождению, он за 40 тысяч рублей предложил помощь в получении прав без экзаменов. Злоумышленник взял деньги, но обещание не сдержал. Мужчина просто перестал выходить на связь с заказчиком незаконной услуги.

Донские следователи установили причастность подозреваемого еще к двум преступлениям.

Полицейские выяснили, что житель культурной столицы обманул сожительницу и ее сына. Он предложил помощь в продаже иномарки. Молодой человек согласился и передал возлюбленному матери договор купли-продажи. Автомобиль злоумышленник переоформил на себя. Он продал машину за 250 тысяч рублей, а потом сбежал.

- Общий размер ущерба составил около 400 тысяч рублей, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество" и заключили под стражу.

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