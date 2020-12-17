"Человек-план": Виктория Лопырева в купальнике ядовитого цвета рассказала о сильных сторонах своего характера

Виктория Лопырева нежится под ярким солнышком Мальдивских островов. Фото: "Инстаграм" Виктории Лопыревой

Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная блондинка Виктория Лопырева обновила свой профиль в «Инстаграме». На снимке Виктория запечатлена на фоне лазурного океана. Отметим, что модель сейчас отдыхает на Мальдивских островах.

Для фотосессии девушка выбрала купальник ярко-желтого, как отметили некоторые подписчики, ядовитого цвета.

А ниже под снимком Виктория опубликовала пост, в котором рассказала о своем характере.

- Я – человек-план. И когда что-то, вдруг, шло не по плану, очень расстраивалась, но со временем научилась принимать эти изменения с интересом и благодарностью. Да мы все, собственно, научились за последний год, - рассказала Виктория.

А также она отметила, что на Мальдивах часто можно увидеть падающую звезду и загадать желание.

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Она отправилась в республику следом за мужем

Известная ростовчанка Виктория Лопырева сейчас обживается на новом месте - в республике Коми. Совсем недавно ее муж получил там пост председателя Правительства.

Пока красавица знакомится с местными достопримечательностями. Она уже увидела своими глазами геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми - Маньпупунер. Тысячи лет назад это были горы, а сейчас это семь возвышений высотой от 30 до 42 метров. Она также побывала на знаменитой Пожарной каланче в Сыктывкаре, который является памятником архитектуры.

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