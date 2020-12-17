Ростовчанин сдал машину соседа на металлолом

Полицейские раскрыли преступление. Фото: Архив КП
Житель Ростовской области решил подзаработать, придумав хитрый план. Злоумышленник сдал припаркованную у подъезда машину ВАЗ-21099 соседа на металлолом.
Владелец ВАЗа пояснил полицейским, что оставил ненадолго машину, а когда вернулся, то не обнаружил транспортного средства. По факту пропажи мужчина написал заявление.
Полицейские задержали 32-летнего жителя Мартыновского района Ростовской области. Они выяснили, что дончанин специально нанял эвакуатор, оплатив полностью его услуги. Рабочим он поручил забрать машину и отвезти ее в пункт приема металла. Правоохранители приехали на пункт приема, забрали машину, а после передали ее законному владельцу.
- Подозреваемому полицейские предъявили обвинение по статье «Кража», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас злоумышленник заключен под стражу.
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