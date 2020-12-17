Угнавшего военный "КамАЗ" осудили в Ростове-на-Дону

На угнанном грузовике военнослужащий отправился в станицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор по делу военнослужащего, обвинявшегося в угоне принадлежащего минобороны грузовика.

Инцидент произошел в одной из воинских частей в Ростовской области. Нетрезвый военнослужащий сел за руль "КамАЗ", кабина которого была открыта, и направился в станицу Егорлыкскую. В станице он совершил ДТП, а большегруз сильно пострадал.

- На ремонт техники потребовались около 100 тысяч (!) рублей, - сообщили в пресс-службе гарнизонного суда.

Эту сумму по решению суда военнослужащий выплатит министерству обороны. Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 60 тысяч рублей за угон грузовика без цели хищения. Приговор пока еще не вступил в силу. Поэтому у подсудимого еще есть время его обжаловать, если вдруг он с ним не согласен. В противном случае, через несколько дней придется выплатить кругленькую сумму.

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