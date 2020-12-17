Четверых ростовских врачей из "красной зоны" отметили почетной премией

Ростовские врачи оказались в числе лауреатов межрегиональной премии. Фото: пресс-служба ростовской администрации

Почетные награды за самоотверженный труд в пандемию получили четыре ростовских врача. Они стали лауреатами межрегиональной премии «Врач с большой буквы».

Эксперты оценивали труд высококлассных специалистов, которые на передовой лечили пациентов с коронавирусом. Кандидаты отбирались из специалистов, работающих в "красных зонах" ростовских ковидных госпиталей и стационаров.

В донской столице отмечена работа медиков из моногоспиталя горбольницы № 20 и специализированного госпиталя №2 ЦГБ. Почетные премии получили врачи Анна Волкотруб, Сергеи Богданов, Надежда Скрипкина и Фариде Кочура.

Из-за непростой эпидемической ситуации церемония награждения проходила в формате видеоконференцсвязи. Всего в рамках премии эксперты отметили заслуги 110 врачей из 12 регионов страны. Все они показали высококлассную работу в непростых условиях.

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