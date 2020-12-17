Работа МРЭО в новогодние праздники в Ростове-на-Дону 2020-2021: каким будет график приема Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа МРЭО в новогодние праздники в Ростове-на-Дону 2020-2021: каким будет график приема. Автомобилисты смогут приехать в ведомство для решения вопросов, связанных с получением справок, документов и заменой водительского удостоверения.

В новом 2021 году жителям донской столицы по-прежнему придется соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.Посетителям необходимо приходить в медицинских масках, перчатках и без признаков ОРВИ, иначе придется уехать ни с чем.

МРЭО откроет двери для ростовчан уже в воскресенье, 3 января. В этот день и в понедельник, 4 января, прием граждан пройдет в отделении № 1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, которое расположено по улице 50 лет Ростсельмаша, 15 с 08:00 до 18:00 вечера.

Во время январских каникул люди смогут получить услуги в порядке «живой очереди» с использованием систем управления электронными очередями. У жителей донской столицы есть возможность предварительно записаться по телефону, а также заявкам с ЕПГУ.

Во вторник и среду, 5 и 6 января, ростовчане смогут приехать в любое отделение МРЭО в период с 08:00 до 18:00.

- 7 января - выходной день, - отметили в УГИБДД по Ростовской области.

8 и 9 января с 08:00 до 18:00 прием граждан будет осуществляться во всех РЭП МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, кроме отделения, расположенного по улице 50 лет Ростсельмаша, 15.

10 января с 08:00 до 18:00 прием граждан пройдет в РЭП в Ростове-на-Дону, на улице 50 лет Ростсельмаша, 15, отделения № 1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Стоит отметить, что для замены водительского удостоверения, срок действия которого истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, можно отправить заявку на электронную почту mreo1_61@mvd.ru, mreo2_61@mvd.ru, mreo3_61@mvd.ru.

С понедельника, 11 января, ведомство будет работать по ранее утвержденными графиками работы подразделений регионального МРЭО ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Предлагал права без экзамена: мошенника из Петербурга поймали в Ростовской области

Мужчина совершил серию преступлений (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.