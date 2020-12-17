В Ростове-на-Дону на день приостановят движение троллейбуса №14

Троллейбус № 14 не будет перевозить пассажиров почти целый день. Фото: Архив КП

Жители донской столицы, которые часто пользуются троллейбусом №14, столкнутся с неудобствами в первый день предстоящей рабочей недели. Общественный транспорт не будет ездить почти в течение всего дня в понедельник, 21 декабря.

Движение троллейбуса будет приостановлено из-за строительства электросетей. Работы будут вестись по адресу улица Немировича-Данченко,8.

- Ограничения будут действовать только 21 декабря с 9:00 до 16:00, - рассказали в ростовской мэрии.

После этого поездки по маршруту будут восстановлены в привычном режиме.

Представители компании «Донэнерго» принесли извинения за временные неудобства.

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