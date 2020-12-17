Пенсионер из Ростовской области установил мировой рекорд, присев почти 4 тысячи раз

67-летний участник сдалал за один подход 3550 приседаний

Удивительный спортивный рекорд поставил 67-летний пенсионер из Волгодонска Ростовской области. Пожилой мужчина приседал в течение часа и двадцати минут. За это время он сделал 3550 приседаний, чем удивил всех присутствующих.

Николай Давтян поставил мировой и российский рекорды во время сдачи норм ГТО. Несмотря на возраст, по приседаниям мужчина обошел всех, даже гораздо более молодых участников. Результат жителя Волгодонска зарегистрировали и занесли в специальный документ.

Стоит отметить, что донской рекордсмен не был самым возрастным участником тестирования физической подготовки. Кроме 67-летнего Николая Давтяна, нормы ГТО пришла сдавать 84-летняя Нина Генералова, рассказали в пресс-службе администрации Волгодонска. Бабушка показала неплохой для своего возраста результат, но от рекордного показателя был далека.

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