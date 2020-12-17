В Калмыкии осудили школьников, ограбивших подростка

Подростки угрожали своему сверстнику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Элисте суд признал виновными в грабеже двух местных несовершеннолетних жителей.

Инцидент, по информации следователей, произошел в августе нынешнего года у магазина на элистинской улице Изотова. Двое школьников в возрасте 15 и 16 лет подошли к другому подростку и стали «отжимать» у него деньги. Малолетние грабители угрожали потерпевшему. В итоге он испугался и перевел через смартфон со своего счета 150 рублей. Родственники потерпевшего, узнав о происшествии, обратились в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье об отрытом хищении имущества с угрозой насилия, рассказали в Следственном комитете по Республике Калмыкия.

Суд пришел к выводу, что школьники действовали без предварительного плана, это смягчило приговор. Обоих несовершеннолетних обязали выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машине

В Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.