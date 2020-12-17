Сколько за свой товар просят торговцы хвойными деревьями

Стоимость хвойных деревьев к празднику озвучили в Ростове Фото: "КП" Архив

Ростовчанам рассказали, какую сумму необходимо приготовить для покупки ароматной новогодней красавицы.

Разброс цен, конечно достаточно большой, но они посильны кошелькам любой категории граждан. В ассортимент входят как обычные ели, так и голубые, а также сосны и пихты. Итак, сколько же стоят хвойные в донской столице.

За обыкновенную ель, конечно, в зависимости от ее высоты, торговцы требуют от 650 до полутора тысяч рублей. Голубая ель обойдется ростовчанам крайне дорого, ее цена варьируется от 3 500 до 8 000 рублей за дерево. Дороже нее может быть только пихта, она будет стоить от 2 700 до 12 000 рублей за дерево. Самыми популярными среди покупателей и самыми дешевыми являются, конечно же, сосны. Здесь цена будет составлять от 350 до 1 000 рублей. Такие цены назвал начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где купить сосну в Ростове-на-Дону 2020: цены и адреса.

Где купить сосну в Ростове-на-Дону 2020: откуда в донскую столицу прибудут зимние дерева для праздника.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!