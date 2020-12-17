Отключения вызваны профилактическими работами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света 18 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света на несколько часов в пятницу. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварий на линиях.

С 9 утра до 17.00 отключат электроэнергию по адресам: пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4 .

Отключения планируются и по адресам: ул. Варфоломеева 213, 215, 217; пер. Соборный 61, 67; просп. Будённовский 72А, ул. Венеры 46\1, 46\2, 34; Дивный 1, 2, 3, 4, спуск Весёлый 2-16, 7-9; ул. Достоевского 1-9, 2-12; ул. Писательская 2-8, 1-5; ул. Скачкова 25-49; ул. Республиканская 140-144

С 9 утра до 18.00 останутся без света жители ул. Сейнерная 37, 46-58; ул. Войкова 101-105; пер. Аэроклубовский 15-29, 30.

С 9 утра до 16.00 обесточат дома по адресам ул. Б. Садовая 92-96, 68-86; ул. Шаумяна 73, 78, 106; просп. Ворошиловский 43/85; ул. Социалистическая 115.

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