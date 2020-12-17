Подаренные Ростову дома в Суворовском начали заселять

В Суворовском начали заселять "подарочные" дома. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Многоквартирные дома в микрорайоне Суворовский, которые передало Ростову Министерством обороны РФ, уже начали заселять.

Эти дома в количестве шести штук донская столица получила еще в 2018 году. Изначально они были построены для военных, но находились в очень запущенном состоянии и требовали капитального ремонта. Городская администрация выделила для этого 300 миллионов рублей.

16-ти этажный дом на ул. Уланской отремонтировали уже минувшим летом. Первыми сюда вселились 50 медицинских работников и 50 учителей. Ключи от квартир им торжественно вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

А теперь еще 30 ростовчан въехали в новые квартиры. Это были горожане, имеющие право на внеочередное получение жилья, и те, у кого были ограничения по здоровью, в том числе два инвалида-колясочника.

- Планируется до конца декабря поселить в эти дома еще более 70 ростовчан, которые имеют на это право, - сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - Сейчас активно ведется ремонт еще в трех домах по адресам: бул. Измайловский, 21, ул. Драгунская, 4 и ул. Уланская, 11. Там располагаются более 500 квартир. Работы будут завершены уже в следующем году, а квартиры там получат сотни ростовчан.

- Поздравляю всех новоселов! Пусть получение нового жилья станет шагом в новый год и в счастливую жизнь! - поздравил ростовчан Алексей Валентинович.

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