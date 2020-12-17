Дерзкое похищение плюшевого медведя попало на видео в Ростове-на-Дону

Плюшевого медведя дерзко похитил ростовчанин. Фото: соцсети
В ростовском супермаркете местный житель дерзко похитил большого плюшевого медведя.
Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения, а запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети. На кадрах видно, как в фойе супермаркета в переулке Силикатном входит молодой человек с ребенком лет пяти. Мужчина сразу направляется к автомату с игрушками, но вместо того, чтобы вставить купюру в купюроприемник и испытать свою удачу, размахивается и со всей силы разбивает кулаком стекло автомата.
Ребенок в этот момент побежал вглубь магазина, а мужчина схватил большого плюшевого медведя, а потом и своего малыша и вышел с ними на улицу. Пользователи с юмором отнеслись к поступку ростовчанина.
«Что не сделаешь ради детей», - пошутили горожане.
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