О грядущих на следующей неделе лютых холодах предупредили ростовчан синоптики

На донскую столицу идут лютые холода Фото: "КП" Архив

Последняя полная рабочая неделя года выдастся особенно лютой и не только из-за подготовки годовых отчетов, но и из-за сюрпризов погоды.

В понедельник еще будет относительно тепло. В дневные часы столбики термометров будут держаться на нуле, а в ночные - опускаться до минус 3 градусов. Но ситуацию будет сильно усугублять ураганный холодный восточный ветер со скоростью порывов 15 метров в секунду. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Обильный снегопад ожидается во вторник. Сильный снег будет сыпать целый день без перерыва, а мы знаем, что такая погода в Ростове потом оборачивается огромными заторами на дорогах и снежными заносами по городу и на трассах. Температура в этот день уже начнет понижаться - дне температура воздуха будет составлять минус 3 градуса, а ночью опустится до минус 5. Бушевать не перестанет и все тот же восточный ветер, скорость его будет составлять 14 метров в секунду.

В среду продолжит идти снег, но уже не так сильно. А столбики термометров опустятся еще ниже - до минус 4 днем и до минус 6 ночью. Ветер начнет понемногу стихать. Скорость его порывов теперь будет составлять 9 метров в секунду.

В четверг похолодает еще сильнее. Температура днем будет держаться на отметке в минус 5 градусов, а к вечеру и вовсе понизится до минус 9. Ветер сменит направление и подует с северо-востока со скоростью 7 метров в секунду. Осадки прекратятся и погода превратится в любимую пушкинскую: "Мороз и солнце - день чудесный!"

Но самой лютой выдастся пятница. В этот день столбики термометров в дневные часы опустятся до минус 5 градусов, а ночью понизятся сразу до минус 12. Ветер снова обретет восточное направление и подует со скоростью 8 метров в секунду. За окном в этот день ожидается переменная облачность.

И только к выходным очень резко потеплеет. В субботу днем температура будет около 0, ночью понизится до минус 4, а в воскресенье днем и вовсе будет плюс 2 градуса и до 0 градусов ночью. В оба выходных ожидается дождь и мокрый снег. А восточный ветер снова начнет набирать силу - 7-11 метров в секунду.

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