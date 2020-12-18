Что будет с детскими утренниками 2020-2021 в Ростове-на-Дону: присутствие родителей запрещено

Что будет с детскими утренниками 2020-2021 в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что будет с детскими утренниками 2020-2021 в Ростове-на-Дону: смешение групп и классов на всеобщих елках категорически запретили в детских дошкольных учреждениях и школах.

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор выделил новые правила для проведения детских утренников. Некоторым они покажутся достаточно жесткими, но увы...

Представители ведомства решили полностью не лишать детей праздника. Утренники, как и обычно, пройдут во всех детских садах и школах. Но мероприятия будут проводиться лишь в пределах одного класса или группы, смешивать ребятишек категорически запрещено. Также ни под каким предлогом на утренник не смогут попасть и родители детей.

Но самое обидное, что в этом году к детям не допустят величайшего волшебника всех времен Деда Мороза и его красавицу-внучку Снегурочку. Их роль предстоит взять на себя педагогам и воспитателям, которые должны самолично перевоплотиться в любимых сказочных героев.

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Но родителей на мероприятия не допустят.

АЛЛО!

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