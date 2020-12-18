«Ростов-Дон» одержал победу над «Уфой-Алисой» в последнем матче года

Лучшим игроком матча стала ростовская гандболиста Ярослава Фролова. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Гандболистки «Ростов-Дона» во время игры на домашнем поле одержали уверенную победу над соперницами из Башкортостана. Дончанки оставили позади «Уфу-Алису» с преимуществом в счете 35:25.

Сейчас большинство известных гандболисток из Ростова выступает в составе сборной России, однако это не помешало некоторым спортсменкам из резервного состава показать хороший результат и выиграть матч.

В первом тайме преимущество было за дончанками, хотя изначально соперницы лидировали в счете. На перерыв команду ушли с результатом 16:10.

Во второй части игры борьба за победу только усилилась. «Уфа-Алиса» пыталась отыграться и даже забила пару мячей, но "Ростов-Дон" все равно обошел конкуренток. Итоговый счет игры 35:25.

В ростовском клубе лучшей за минувшую игру стала гандболистка Ярослава Фролова. Она смогла увеличить счет в пользу дончанок на 11 голов.

Известно, что следующая игра состоится только 6 января. «Ростов-Дон» сыграет с клубом из Волгограда «Динамо-Синара».

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