Почти сотню пассажиров и водителей без масок оштрафовали в автобусах Ростова-на-Дону

Ростовчане стали реже нарушать масочный режим в транспорте. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В донской столице постепенно снижается число людей, отказывающихся от ношения медицинских масок. Такие выводы сделали участники масштабного рейда по выявлению нарушителей.

Специалисты за сутки проверили 1 247 автобусов. В общественном транспорте искали людей без масок. Проверяющие за день зарегистрировали всего 89 нарушений.

- В городских автобусах выявили 86 нарушителей среди пассажиров. Еще три случая - среди водителей, - рассказали в ростовской мэрии.

По словам представителей ведомства, сотрудники транспортных компаний организовали и свою проверку. Они оценивали санитарное состояние в автобусов, проверяли их на чистоту. Специалистам удалось выполнить 545 транспортных проверок. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли семерых водителей.

Стоит отметить, что всего в декабре 2020 года специалисты проверили 11 137 автобусов.

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