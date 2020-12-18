Капитан панамского судна из Турции из-за усталости лишился почти 400 тысяч рублей

Незадекларированные доллары нашли в каюте капитана судна Фото: Татьяна ГАЛИЦКАЯ

В Ростовской области в морском пункте пропуска Азов у капитана панамского теплохода, который плыл из Турции, при досмотре обнаружили большую сумму незадекларированных денег.

Проверяющие нашли в каюте в личных вещах гражданина Азербайджана крупную сумму. Руководитель перевозил 8 тысяч долларов США и более 500 тысяч рублей. Деньги не были задекларированы в установленном порядке. Пассажирскую таможенную декларацию он не подавал.

Согласно действующему закону, все наличные деньги в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США подлежат обязательному письменному декларированию.

Нарушение закона капитан судна объяснил тем, что просто забыл о процедуре из-за большой загруженности усталости.

В отношении капитана теплохода возбудили дела об административном правонарушении за отсутствие декларации. У мужчины изъяли 370 тысяч рублей. Теперь ему предстоит заплатить штраф.

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