Как будет работать транспорт в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону
Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
Как будет работать транспорт в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону. Жители донской столицы уже могут смело планировать прогулки по городу и поездки к друзьям без переживаний о том, как вернуться домой.
В ночь с 31 декабря на 1 января ростовчане смогут воспользоваться общественным транспортом. Его работу в Новый год продлили до 3:00 часов ночи. Официальный документ подписал глава департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов.
Жителям донской столицы обещают, что по городу будут ездить автобусы, украшенные к главному празднику года.
Власти обещают запустить по городу в трамвай с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главные герои зимних сказок подарят людям новогоднее настроение. Желающим прокатиться не стоит забывать о мерах безопасности, связанных с коронавирусом. Известно, что в специальный новогодний трамвай будут впускать только по пять пассажиров.
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