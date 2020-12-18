Резкое похолодание обрушится на Ростовскую область

В последний день уходящей недели ожидается снег. Фото: Архив КП

В предстоящие выходные температура воздуха в донском регионе может значительно понизиться. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в северных районах заметно похолодает.

Жителям Верхнедонского, Каменского, Боковского, Морозовского и Чертковского районов Ростовской области придется хуже всего. Ночью температура воздуха там будет достигать - 10... -11 градусов. Днем будет немного теплее - в среднем температура воздуха будет колебаться между отметками -1...-3 градусов.

В Ростове-на-Дону в субботу, 19 декабря, температура воздуха установится на отметке -1 градус, ветер - около одного метра в секунду. На следующий день в дневные часы температура установится на прежней отметке, а ночью столбик термометра покажет -2. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. Возможны небольшие осадки.

Согласно прогнозу метеорологов, наиболее холодным станет последний день уходящей недели. В воскресение, 20 декабря, на севере донского региона ожидается сильный снег и гололед.

Во время резкого понижения температуры воздуха людям, желающим выйти на прогулку, рекомендуется надевать теплую одежду, чтобы избежать вероятности простудиться. Автомобилистам в гололед необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям запрещено выезжать на обледеневшие дороги на летней резине. Соблюдение таких простых правил поможет избежать проблем.

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