В Ростове во время аварии опрокинулся грузовик

Грузовик перевернулся набок после аварии. Фото: региональное УГИБДД
В донской столице на проспекте Королева в Северном жилом массиве накануне произошла авария. На дороге столкнулись иномарка и грузовик.
По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика "Хендэ" около 21:20 двигался в направлении улицы Комарова. При развороте он не дал проехать встречному автомобилю "Шкода Октавиа", которым управлял 18-летний водитель, получивший права всего месяц назад. В результате машины столкнулись и грузовик опрокинулся.
- В аварии пострадал водитель иномарки "Шкода Октавиа", - рассказали в региональном УГИБДД.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Ростовской области водитель иномарки "Хундай Акцент" сбил бабушку с внуком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.
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Свои комментарии предоставил и главный врач (подробности)
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