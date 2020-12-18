В Ростове во время аварии опрокинулся грузовик

Грузовик перевернулся набок после аварии. Фото: региональное УГИБДД

В донской столице на проспекте Королева в Северном жилом массиве накануне произошла авария. На дороге столкнулись иномарка и грузовик.

По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика "Хендэ" около 21:20 двигался в направлении улицы Комарова. При развороте он не дал проехать встречному автомобилю "Шкода Октавиа", которым управлял 18-летний водитель, получивший права всего месяц назад. В результате машины столкнулись и грузовик опрокинулся.

- В аварии пострадал водитель иномарки "Шкода Октавиа", - рассказали в региональном УГИБДД.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ростовской области водитель иномарки "Хундай Акцент" сбил бабушку с внуком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбежавший из ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону дает объяснение полиции

Свои комментарии предоставил и главный врач (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!