Ради "лайков" ростовчанин скинул на свое авто мешок с цементом

Многим стало жалко автомобиль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый на всю страны ростовский каскадер-блогер Евгений Чеботарев снова отличился на просторах социальных сетей. На этот раз ради просмотров и "лайков" он скинул на свой автомобиль тяжелый мешок с цементом. Процесс и результат, который получил в итоге, он снял и опубликовал на своей странице в интернете. Видео набрало уже несколько тысяч просмотров и сотни комментариев.

Стоит сразу сказать, что Евгений - опытный человек в своем деле. На его счету боле 50 смертельных трюков, которые он регулярно выполняет без страховки, с реальным риском получить тяжелейшие травмы. Так, он за рулем авто нырял в замершую реку, делал сальто, взмывал в воздух с трамплина. Один из последних трюков выглядел следующим образом: зацепившись за крышу машины, он пролетел через бочку, подвязанную на специальной платформе. Несколько раз, не попадая в узкий проем, каскадер получал тяжелые травмы, но быстро восстанавливался.

Буквально на днях он попросил своих подписчиков оплатить ему покупку нового автомобиля. Когда сумма набралась, взял поддержанную иномарку. Недолго думая, он подогнал ее под высокую башню, откуда скинул на авто мешок с цементом.

Удар пришелся о капот, появилась огромная вмятина. Интересно, что сам двигатель почти не повредился, машина продолжила работать.

Прямо под видео подписчики стали писать предложения, какой трюк исполнить каскадеру с участием этой машины. Некоторым хочется перевернуть машину на крышу и посмотреть, сколько продержится двигатель. Другие считают, что надо скинуть на авто лом. Лишь немногим показалось такое отношение к технике, мягко говоря, жестоким.

- С ума сойти! Я не мог себе на первую машину накопить несколько лет. А вы просто уничтожаете, - написал подписчик.

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