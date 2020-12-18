В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 242 дончанина

Аппараты ИВЛ помогают пациентам дышать. Фото: Архив КП
Ростовские медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пациентов ковидных больниц и стационаров, которые находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Сейчас под пристальным наблюдением донских врачей находятся 242 пациента с COVID-19. Их лечение осложняют сопутствующие заболевания, которые не позволяют медикам использовать ряд препаратов и процедур.
Всего в стационарах Ростовской области от ковида лечат 2730 пациентов.
Врачи уже спасли жизни 37506 заболевших. Они имеют иммунитет и врачи сняли их с наблюдения.
Многие жители донского региона переносят ковид в легкой форме, некоторые даже не знают что переболели, пока в их организме случайно не находят антитела к коронавирусу.
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