Ростовскую АЭС посетили депутаты Цимлянского и Волгодонского районов

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

16 декабря делегация народных избранников близлежащих к Волгодонску районов побывала на Ростовской АЭС. Депутаты посетили учебно-тренировочное подразделение атомной станции, где познакомились с системой подготовки персонала, увидели полномасштабные тренажёры энергоблоков №№1,2 и №№3,4, на которых сдают экзамены обладатели критически важных знаний — оперативный персонал блочных щитов управления.

Затем депутаты отправились на промплощадку Ростовской АЭС, где осмотрели объекты станции, в том числе и строящиеся рядом с большими испарительными градирнями вентиляторные градирни энергоблока №3.

- Я работаю директором Романовской средней школы, являюсь председателем собрания депутатов Волгодонского района. Наши ученики посещали ваш учебный центр, а некоторые выпускники работают на атомной станции. Мы все понимаем, что здесь должны работать самые умные, самые серьёзные, самые надёжные люди. На Ростовской АЭС большой конкурсный отбор, так и должно быть. Лучшие ученики наших школ, студенты вузов должны работать на таких предприятиях, - сказала после посещения Ростовской АЭС Татьяна Левченко.

В информационном центре Ростовской АЭС гостям показали новый интерактивный макет атомной станции и провели экскурсию. А затем делегация провела встречу с заместителем директора по управлению персоналом Михаилом Рябышевым.