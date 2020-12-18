Абитуриенты ДГТУ узнают все об учебе на интерактивной площадке в день открытых дверей

Фото: ДГТУ.

В Донском государственном техническом университете 20 декабря пройдет виртуальный день открытых дверей. На специально подготовленной интерактивной площадке абитуриенты смогут в онлайн-режиме узнать все об учебе в вузе. Трансляция будет доступна в официальном сообществе ДГТУ «ВКонтакте» по ссылке.

В 10:00 на площадке «ДГТУ-онлайн» начнется традиционная встреча с руководителями вуза и деканами факультетов. Они расскажут абитуриентам об основных направлениях деятельности вуза и тенденциях в сфере образования.

С 11:00 начнет работу интерактивная площадка, модули которой посвящены направлениям работы ДГТУ. С помощью раздела «Привет, факультет» абитуриенты смогут познакомиться с направлениями подготовки и специальностями, реализуемыми на факультетах вуза. Будущие студенты смогут принять участие в мастер-классах, играх и тренингах, пообщаться со студентами.

Модуль «Приемная кампания-2021» организован специально для старшеклассников и их родителей. Здесь можно получить консультацию по вопросам поступления в вуз, изменениям в правилах приема. На площадке «Таланты» участникам расскажут, как получить дополнительные баллы при поступлении в ДГТУ и как победить в олимпиадах и конкурсах.

На модуле «Довузовская подготовка» пройдет презентация колледжей, гимназии, лицея, кадетского корпуса ДГТУ. Абитуриенты получат подробную информацию о подготовительных курсах и развивающих программах для детей и взрослых.

В день открытых дверей пройдет и виртуальная экскурсия. Она позволит заглянуть в лаборатории вуза и познакомиться с бизнес-партнерами. На модуле «Спорт, досуг и не только…» будущие студенты узнают о культурной и спортивной жизни вуза, а в разделе «Вместе с ДГТУ» — о проекте по тьюторскому сопровождению абитуриентов.

Напомним, трансляция дня открытых дверей начнется 20 декабря в 10:00. Регистрация на мероприятие по ссылке.