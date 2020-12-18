"У нас есть запас прочности": директор НКО "Фонд капитального ремонта" об итогах реализации программы капремонта 2020 года

В эфире радио "Комсомольская правда" директор НКО "Фонд капитального ремонта" Ростовской области. Фото: "КП" Архив

В эфире радио "Комсомольская правда" директор НКО "Фонд капитального ремонта" Ростовской области рассказал об итогах программы уходящего года. Владислав Крюков перечислил те проблемы, с которыми приходится сталкиваться при капремонте многоквартирных домов, а также подчеркнул, что за последнее время собственников, которые благодарят за качественную работу, становится все больше. По его словам, улучшается и взаимодействие жильцов многоквартирных домов с подрядными организациями.

- Сколько домов вошло в программу капитального ремонта Ростовской области в 2020 году?

- В уходящем году мы выполнили работы в 1235 многоквартирных домах. На подавляющем большинстве объектов работы завершены. Несколько домов, где в процессе проведения работ возникли сложности, находятся на особом контроле. Отмечу, что в этом году нам удалось вернуться к ремонту систем газоснабжения.

- Повлияла ли пандемия коронавирусной инфекции на темпы реализации программы?

- На это можно посмотреть с двух ракурсов. Конечно, самым плохим фактором, который повлиял на ситуацию, стал рост цен на строительные материалы. Это будет сказываться и в будущем, но в целом ситуация сегодня гораздо радостей, чем можно было представить. Как ни странно, есть и положительный момент. Несмотря на то, что часть рабочих из других регионов не смогли приехать, мы справились с поставленными задачами с помощью местных специалистов. Рабочей силы у нас в регионе оказалось достаточно, что говорит об определенном запасе прочности.

Владислав Крюков перечислил те проблемы, с которыми приходится сталкиваться при капремонте многоквартирных домов. Фото: "КП" Архив

- Довольны ли собственники проделанной работой?

- Конечно! Вот только "спасибо" мы говорим тихо, а негативную информацию хочется донести до всех. Благодарность собственники направляют и к нам, и в администрацию, и в правительство. Если честно, стало намного больше положительных отзывов, оформленных на бумаге. Это носит массовый характер. Очень приятно!

- Собственники вступают в диалог с подрядными организациями?

- Да, мы это чувствуем постоянно. Жалобы на исполнителей работ по капремонту приходят редко, поэтому мы делаем вывод, что большинство подрядчиков работает ответственно. Они понимают, насколько важно иметь положительный имидж. Подрядные организации всеми силами стараются сгладить негатив на месте. Между тем для обеих сторон важно, чтобы ремонт был выполнен качественно и без нареканий.

- Как обстоят дела с ежемесячными взносами?

- Большинство собственников из Ростовской области добросовестно оплачивают взносы на капитальные ремонт. С неплательщиками фонд ведет постоянную работу. Крайняя мера – судебное разбирательство, в последствие которого собственнику все равно придется оплатить основной долг, пени и судебные издержки. Также у неплательщиков могут возникнуть проблемы при продаже квартиры. Никому не хочу пожелать оказаться в такой ситуации и советую всем оплачивать взносы вовремя.

- Готовится ли фонд к реализации программы капитального ремонта 2021 года?

- Да, конечно. Собственники многоквартирных домов, которые вошли в программу будущего года, уже давно получили уведомления о проведении капитального ремонта. В следующем году нам предстоят работы по капремонту почти в 2000 домах. Уверены, что с поставленными задачами мы справимся. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!