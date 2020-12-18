Южная Битва: «Ростелеком» приглашает на финальный онлайн-турнир по игре World of Tanks

«Ростелеком» приглашает на финальный онлайн-турнир по игре World of Tanks Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» приглашает зрителей посмотреть финальные сражения онлайн-турнира «Южная битва-2020» по игре World of Tanks, на котором встретятся команды-победительницы из ЮФО и СКФО. Соревнование состоится 19 и 20 декабря 2020 года. Прямую трансляцию турнира желающие могут посмотреть на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK).

- Мы уделяем большое внимание развитию киберспорта, особенно в 2020 году на фоне пандемии, когда такой формат активностей позволяет оставаться дома, но при этом участвовать в виртуальных сражениях. Для организации турниров у нас есть все необходимоеы: мощная сетевая инфраструктура, современные технологии передачи данных и, самое важное, общие интересы с игроками. Геймеры – это аудитория, у которой в приоритете быстрый интернет. Специально для них “Ростелеком” разрабатывает целую экосистему игровых сервисов и технологий, в числе которых – облачный гейминг, тариф “Игровой” и специальный роутер с искусственным интеллектом, – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Победители соревнований получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Стримы отборочных баталий стартуют в субботу 19 декабря в 14:00(МСК), а полуфинальные сражения и финал зрители смогут наблюдать в прямом эфире в воскресенье 20 декабря в 19:00 (МСК).

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на его подключение можно в офисах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.