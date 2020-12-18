Дончанин может отправиться в тюрьму из-за 10 лещей

Эксперты оценили ущерб от 10 пойманных лещей в 5 тысяч рублей. Фото: Архив КП

Зимняя рыбалка обернулась для 50-летнего жителя города Шахты уголовным преследованием. В районе Аксайского автомобильного моста правоохранители увидели рыбака, который использовал запрещенные предметы для ловли.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили у дончанина металлическую моторную лодку, браконьерское орудие лова и десять лещей. Своими действиями мужчина, по подсчетам полицейских, нанес ущерб государству в пять тысяч рублей, рассказали в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Рыбаку могут предъявить обвинение по статье "Незаконная добыча водных ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства». Санкции по этой статье предполагают штраф или лишение свободы.

Напомним, совсем недавно обычная зимняя рыбалка едва не закончилась трагедией для двух жителей Батайска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Болельщики поддержали команду после поражения от ЦСКА

"Мы - Ростов, мы - одна команда!" (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!