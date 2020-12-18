Двадцать авиарейсов из Ростова-на-Дону в Москву добавят в период новогодних каникул

Из Платова можно отправиться в аэропорты Внуково и Домодедово. Фото: Александр СТЕПАНОВ

В период новогодних каникул в расписании Платова появятся двадцать авиарейсов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Дополнительные рейсы будут выполняться с 24 декабря до 7 января. Общее число вылетов увеличится 62 до 82 в неделю. Из Платова самолеты будут отправляться в аэропорты Внуково и Домодедово.

Кроме того, со 2 по 16 января по субботам будут выполняться дополнительные рейсы в Екатеринбург. В этот период в столицу Урала можно будет улететь пять раз в неделю.

Кроме того, доступны и некоторые международные перелеты. Из Платова выполняются чартерные рейсы в Бишкек (Кыргызстан), Ереван и Гюмри (Армения), Стамбул (Турция). В период праздничных выходных также запланированы чартеры в Анталью (Турция) и на остров Занзибар (Танзания).

В Платове напомнили, что в аэропорту будут обслуживать только пассажиров с лицевой маской.

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