Скрывшегося с места ДТП водителя без прав и номеров на авто поймали полицейские

В Ростовской области поймали скрывшегося с места ДТП водителя Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донском регионе поймали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Его удалось задержать по горячим следам.

Инцидент произошел в станице Советской. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 без номеров ехал по улице 40 лет Октября и сбил десятилетнего мальчика, который стоял на обочине дороги неподалеку от своего дома.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. А сам водитель поспешил скрыться с места происшествия. Но полицейским все-таки удалось разыскать его и задержать. Позже стало известно, что в мае его лишили водительских прав за вождение в состоянии опьянения.

- В отношении задержанного составлены протоколы по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Пострадавших пешеходов с травмами доставили в больницу.

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