В Ростове осудили уроженку Волгоградской области за спонсирование террористов

В Ростове осудили женщину за спонсирование террористов Фото: "КП" Архив

В донской столице осудили жительницу Волгоградской области за финансирование запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным следствия, Мария Подобедова еще летом 2016 года перечислила на счет террористической группировки 10 500 рублей. Он был указан одним из ее членов.

- Подобедову разыскали и завели в отношении нее уголовное дело. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет заключения, - говорится в тексте сообщения.

Назначенный срок ей предстоит провести в колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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