Военная техника в центре города не на шутку напугала ростовчан

Военная техника в городе напугала ростовчан. Фото: соцсети

По центру донской столицы проехали несколько машин военной техники, чем сильно взбудоражили местных жителей.

Наибольший страх был вызван, конечно, у прохожих на улице. Но в ужас были повергнуты и жители окрестных многоэтажных домов. Услышав неизвестный звук на улице, они тут же повысовывались из окон и выскочили на балконы. Проезжающие мимо автолюбители сфотографировали две машины военной техники из люков которых выглядывали люди в военной форме. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"Обычные ростовские будни""Актуальный транспорт для пятницы", "Едут пробку на Ворошиловском разгонять", "К Новогоднему параду готовятся..." - пошутили местные жители в комментариях.

Многих заинтересовала причина появления такой тяжелой техники в городе.

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