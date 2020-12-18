Что будет с уличными гуляниями 2020-2021 в Ростове-на-Дону: ростовчане смогут насладиться прогулкой по паркам и скверам

Что будет с уличными гуляниями 2020-2021 в Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что будет с уличными гуляниями 2020-2021 в Ростове-на-Дону: главный санитарный врач Евгений Ковалев все-таки настоятельно попросил горожан отпраздновать Новый год дома.

Но к счастью, официально прогулки не были запрещены, поэтому ростовчане смогут беспрепятственно насладиться свежим зимним воздухом в парках и скверах, разумеется при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Но все мероприятия будут проходить только в режиме онлайн. Кроме того, будут закрыты все кафе и рестораны, так что порадовать себя вкусной едой и напитками можно будет только дома.

Но власти решили продлить в эту волшебную ночь работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по улицам до трех часов ночи 1 января.

Напомним, что горожанам категорически запрещено в этом году запускать фейерверки в общественных местах с 22:00 до 7:00. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса.

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