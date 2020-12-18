В Ростовской области поймали похитителя инструментов и бытовой техники

В Ростовской области задержали мужчину за кражу имущества Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кража.

В городе Шахты в местный отдел полиции обратился 62-летний местный житель и сообщил, что пока его не было, кто-то проник в нежилую летнюю кухню и похитил электромиксер, лазерный нивелир, перфоратор, УШМ и шуруповерт. Общая стоимость похищенного составила более 23 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу. Правоохранители выяснили, что злоумышленник успел продать часть похищенного, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Оставшиеся приборы были возвращены законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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