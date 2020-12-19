Форвард провел за команду всего два месяца. Фото: ХК "Ростов".

Хоккейный клуб «Ростов» покинул нападающий Виктор Шахворостов. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Известно, что спортсмен заключил контракт с орским «Южным Уралом». Шахворостов провел за «Ростов» два месяца и принял участие в 18 матчах. По итогам своей игры он набрал всего четыре очка.

— Виктор имеет самый низкий показатель полезности среди нападающих - «-7», — говорится в сообщении пресс-службы.

Виктор Шахворостов начал карьеру в казанском «Ак Барс». В конце октября этого года форвард присоединился к ХК «Ростов». До перехода в донской клуб он играл за «Куньлунь Ред Стар» в Пекине.

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