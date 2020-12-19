В Шахтах подросток скончался, врезавшись на мопеде в столб

По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В Шахтах разбился 15-летний водитель мопеда. Авария произошла 18 декабря около 19 часов на улице Благотворной.
По предварительным данным, подросток выбрал небезопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.
— В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия. Проводится проверка, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Еще одно ДТП произошло 18 декабря в станице Советской. 24-летний водитель Ваза сбил десятилетнего мальчика, стоявшего на обочине дороги. Пострадавшего госпитализировали. Автомобилист скрылся с места происшествия.
Однако позже подозреваемого задержали полицейские.Позже стало известно, что в мае его лишили водительских прав за вождение в состоянии опьянения. В отношении водителя были составлены протоколы по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скрывшегося с места ДТП водителя без прав и номеров на авто поймали полицейские
Он сбил школьника на обочине дороги. (Подробности)
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!