В Шахтах подросток скончался, врезавшись на мопеде в столб

По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Шахтах разбился 15-летний водитель мопеда. Авария произошла 18 декабря около 19 часов на улице Благотворной.

По предварительным данным, подросток выбрал небезопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

— В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия. Проводится проверка, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще одно ДТП произошло 18 декабря в станице Советской. 24-летний водитель Ваза сбил десятилетнего мальчика, стоявшего на обочине дороги. Пострадавшего госпитализировали. Автомобилист скрылся с места происшествия.

Однако позже подозреваемого задержали полицейские.Позже стало известно, что в мае его лишили водительских прав за вождение в состоянии опьянения. В отношении водителя были составлены протоколы по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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