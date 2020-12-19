Снегопад и ураганный ветер ожидаются в выходные в Ростовской области

Ночью столбик термометра может опуститься до -10. Фото: Олег УКЛАДОВ

Снежную погоду прогнозируют в выходные дни в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении ростовского Гидрометцентра.

19 и 20 декабря ожидаются снег и мокрый снег. В отдельных районах пройдут сильные осадки. На дорогах — гололед. На юге области прогнозируется туман.

В субботу ударят морозы до минус пяти. Ночью 20 декабря ожидается от нуля до минус пяти градусов, при прояснениях — до минус десяти градусов. Днем столбик термометра снова покажет от нуля до минус пяти градусов.

— Ветер восточный и северо-восточный — пять — десять метров в секунду, по востоку — порывы до 12 — 14 метров в секунду, — говорится в прогнозе.

В Ростове-на-Дону в эти дни будет облачно. Может пройти небольшой снег. Дороги также покроются льдом. Днем 20 декабря сильных морозов не будет — до минус одного градуса.

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