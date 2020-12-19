Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 37 городах и районах Ростовской области

Лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 37 городах и районах Ростовской области. Данные опубликованы на сайте донского правительства.

Больше всего заболевших выявили в Ростове-на-Дону — 159 человек. В Батайске положительные тесты на ковид получили 17 жителей. 16 дончан заболели в Новочеркасске, 14 — в Азовском районе. По 12 случаев подтвердились в Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Чертковском районе. По десять — в Матвеево-Курганском и Сальском районах.

Напомним, за сутки в Ростовской области ковидом заразились 392 человека. Общее число зараженных за весь период составило 47 006 человек.

Случаи заболевания зарегистрированы в следующих городах и района донского региона:

Егорлыкском, Неклиновском, Целинском районах (по девять), Аксайском, Морозовском, Тарасовском, Цимлянском районах (по восемь), Заветинском, Миллеровском районах (по семь), Новошахтинске (шесть), Боковском районе (пять), Донецке (четыре), Гукове, Звереве, Красносулинском, Мясниковском, Октябрьском районах (по три), Каменске-Шахтинском, Верхнедонском, Кагальницком, Куйбышевском, Усть-Донецком (по два), Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Константиновском, Шолоховском районах (по одному).

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