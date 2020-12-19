Многокилометровая пробка образовалась на Малиновского в Ростове-на-Дону

Рассказываем, на каком участке дороги затруднено движение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многокилометровая пробка снова образовалась на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».

Транспортный затор начинается от пересечения Малиновского с проспектом Стачки. Движение затруднено по полосе в сторону улицы Таганрогской. Пробка протянулась до пересечения Малиновского с улицей Факельной.

Пробка растянулась от проспекта Стачки до улицы Факельной. Фото: yandex.ru/maps/

Пока неизвестно, что стало причиной пробки.

Напомним, с 4 января по 1 сентября будет запрещено движение по Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской. В это время на мосту будут проходить ремонтные работы.

Власти представили предварительные маршруты объезда. Для транзитного транспорта предусмотрена следующая схема: со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова-на-Дону от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4 «Дон», затем по М-4 «Дон» до Сальского кольца, далее — по Восточному шоссе (А-135), Западный обход, въезд в город — улица Всесоюзная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские власти

Временные маршруты опубликовали в департаменте автодорог и организации дорожного движения. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM