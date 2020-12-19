Многокилометровая пробка образовалась на Малиновского в Ростове-на-Дону

Рассказываем, на каком участке дороги затруднено движение.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Многокилометровая пробка снова образовалась на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».
Транспортный затор начинается от пересечения Малиновского с проспектом Стачки. Движение затруднено по полосе в сторону улицы Таганрогской. Пробка протянулась до пересечения Малиновского с улицей Факельной.
Пробка растянулась от проспекта Стачки до улицы Факельной. Фото: yandex.ru/maps/
Пока неизвестно, что стало причиной пробки.
Напомним, с 4 января по 1 сентября будет запрещено движение по Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской. В это время на мосту будут проходить ремонтные работы.
Власти представили предварительные маршруты объезда. Для транзитного транспорта предусмотрена следующая схема: со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова-на-Дону от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4 «Дон», затем по М-4 «Дон» до Сальского кольца, далее — по Восточному шоссе (А-135), Западный обход, въезд в город — улица Всесоюзная.
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