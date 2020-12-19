Еще 25 человека скончались от коронавируса в Ростовской области

Пациенты страдали от хронических заболеваний. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

За сутки подтвердилась смерть от ковида семи женщин. Самой молодой из них было 46 лет, самой возрастной — 85. Скончались 18 мужчин в возрасте от 51 до 88 лет. У всех людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время коронавирус унес жизни 1 807 дончан.

Выздоровели еще 333 пациента. За весь период выздоровели 37 839 жителей.

Напомним, число зараженных ковидом в Ростовской области выросло на 392. Новых инфицированных выявили в 37 городах и районах. С начала пандемии коронавирусом заболели более 47 тысяч человек.

Лечение в стационарах сейчас проходят 2 827 заболевших. 240 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 декабря 2020 года: число зараженных дончан перевалило за 47 тысяч

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 159 заболевших. Всего по Ростовской области заразились 392 человека. (Подробности)