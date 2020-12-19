Три года в команде: «Ростов» посвятил Валерию Карпину трогательное видео

Клуб показал эмоции тренера за время работы с «желто-синими». Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» выпустил видео, посвященное трехлетию подписания контракта с Валерием Карпиным. Клуб показал моменты работы известного тренера.

На видео — кадры с тренировок и матчей «Ростова». Показали его авторы и, как бывает эмоционален Карпин из-за побед и поражений команды.

— Валерий Георгиевич зачастую очень эмоционален! Это, безусловно, помогает команде настраиваться и показывать хороший футбол, — говорится в подписи к видео.

Валерий Карпин стал тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года. В феврале этого года клуб продлил с ним контракт на пять лет.

Напомним, 17 декабря «Ростов» провел матч с ЦСКА. «Желто-синие» проиграли москвичам со счетом 1:3. Ростовчане смогли забить гол только в добавленное время. Команда ушла на зимние каникулы на пятом месте.

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