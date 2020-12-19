Напавшего на двух женщин преступника разыскивают в Ростовской области

По предварительным данным, мужчина избил и ограбил пострадавших.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В городе Морозовск мужчина избил и ограбил двух женщин. Злоумышленника ищут правоохранительные органы, сообщили в донском управлении МВД.
По словам местных жителей, происшествия произошли в конце прошлой недели. В обоих случаях неизвестный подстерегал женщин и бил их по голове. После этого он забирал у несчастных все ценное.
Правоохранители уже заняли эти делом. Однако найти мужчину пока не удалось.
— По факту нападения возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
Напомним, еще одно происшествие случилось в станице Советской Ростовской области. 18 декабря 24-летний водитель ВАЗа сбил десятилетнего мальчика, стоявшего на обочине. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Автомобилист покинул место ДТП. Позже подозреваемого задержали полицейские.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скрывшегося с места ДТП водителя без прав и номеров на авто поймали полицейские
Он сбил школьника на обочине дороги (Подробности)
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!