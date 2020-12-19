Напавшего на двух женщин преступника разыскивают в Ростовской области

По предварительным данным, мужчина избил и ограбил пострадавших. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городе Морозовск мужчина избил и ограбил двух женщин. Злоумышленника ищут правоохранительные органы, сообщили в донском управлении МВД.

По словам местных жителей, происшествия произошли в конце прошлой недели. В обоих случаях неизвестный подстерегал женщин и бил их по голове. После этого он забирал у несчастных все ценное.

Правоохранители уже заняли эти делом. Однако найти мужчину пока не удалось.

— По факту нападения возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, еще одно происшествие случилось в станице Советской Ростовской области. 18 декабря 24-летний водитель ВАЗа сбил десятилетнего мальчика, стоявшего на обочине. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Автомобилист покинул место ДТП. Позже подозреваемого задержали полицейские.

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